Bargeld haben Unbekannte beim Einbruch in ein Firmengebäude in der Neuen Nördlinger Straße erbeutet. Die Täter durchsuchten, nachdem sie in die Räume eingedrungen waren, mehrere Rollschränke. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362/960225 entgegen.