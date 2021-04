In Bopfingen wird am Wochenende weiter geimpft

Am kommenden Wochenende ist erneut ein mobiles Impfteam des Landes Baden-Württemberg in der Stauferhalle in Bopfingen im Einsatz. Damit soll laut Bopfinger Stadtverwaltung dem Personenkreis der über 70-Jährigen ein ergänzendes Impfangebot eröffnet und der Impfprozess in der Bevölkerung insgesamt beschleunigt werden.

Nachdem bereits der Personenkreis der über 80-Jährigen erfolgreich eine Erst-Impfung nahe des eigenen Wohnorts erhalten hat, haben sich die drei Gemeinden Bopfingen, Kirchheim und Riesbürg darum bemüht, dass die mobilen Impfteams des Landes in der Folge auch für Bürger ab dem vollendeten 70. Lebensjahr eingesetzt werden.

„Wir haben unserem Landrat nach der Impfung unserer über 80-Jährigen umgehend signalisiert, dass wir jederzeit weitere Impfungen vor Ort organisieren werden, falls dies möglich ist“, so Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler. „Er hat sich umgehend beim Land für den Einsatz weiterer mobiler Impfteams stark gemacht. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Bühler weiter.

Von Freitag, 30. April, bis Sonntag, 2. Mai, wird jeweils ein mobiles Impfteam in Bopfingen vor Ort sein, sodass an den drei Tagen insgesamt 234 Senioren ein Impfangebot erhalten.

Leider stehe an den drei Impftagen nicht genügend Impfstoff zur Verfügung, um allen Impfwilligen über ein Angebot unterbreiten zu können. Die Abfrage habe aber ergeben, dass der ganz überwiegende Teil der über 70-Jährigen im Raum Bopfingen nach dem 2. Mai geimpft sein werde. Zudem beschleunige jeder zusätzlich Geimpfte die Impfgeschwindigkeit in Bopfingen, Riesbürg und Kirchheim und ergänze und entlaste damit die Impfungen der Hausärzte, teilt die Stadt Bopfingen mit.

„Die mobilen Impfteams vor Ort ergänzen die bestehenden Impfstrukturen in den Zentralen Impfzentren, dem Kreisimpfzentrum und den hausärztlichen Impfangeboten, damit eine schnellere Impfung der über 70-Jährigen und damit eine beschleunigte Durchimpfung der Bevölkerung im Gesamten erzielt werden kann“, erläutert Bürgermeister Willi Feige aus Kirchheim.

Die drei Gemeinden bitten um Verständnis bei den Bürgern, dass nicht jeder Anspruchsberechtigte ab dem vollendeten 70. Lebensjahr tatsächlich durch die mobilen Impfteams geimpft werden kann. Leider werde hierfür nicht genügend Impfstoff zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Durchgang werde den Impfberechtigten absteigend nach dem Alter Impftermine angeboten. „Mit jeder zusätzlich geimpften Person werden für die nachrückenden Altersgruppen Kapazitäten in den bestehenden Impfstrukturen frei“, skizziert Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart den Vorteil des zusätzlichen Angebots für die Gesamtbevölkerung.

Die Stadt Bopfingen und die Gemeinden Kirchheim am Ries und Riesbürg möchten sich bei allen bedanken, die das Impfangebot vor Ort möglich machen – insbesondere bei den freiwilligen Helfern aus den Gemeindeverwaltungen, beim DRK Kreisverband Aalen und bei den ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr.

Dass die Impfungen nur über das erste Mai-Wochenende organisiert werden können, ist für alle Beteiligten kein Problem. „Corona kennt kein Wochenende“, sind sich alle einig.

Die drei Gemeinden stehen, wie die Bürgermeister betonen, auch weiter parat, die Corona-Impfungen vor Ort zu unterstützen oder selbst zu organisieren. Insbesondere den Hausärzten könne die kommunale Infrastruktur bei hoffentlich bald deutlich aufwachsenden Impfstoffmengen bereitgestellt werden, sofern erwünscht und erforderlich, heißt es.