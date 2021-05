In Bopfingen öffnen Schulen und Kitas

Die Eltern, Schüler und Kinder im Raum Bopfingen dürfen sich freuen, denn ab kommenden Montag steigen die Grundschulen und die Stauferschule in den Wechselunterricht ein und die Kindergärten öffnen komplett. Die weiterführenden Schulen in Bopfingen – Ostalb-Gymnasium, Realschule und Werkrealschule – öffnen dann zum Dienstag, 18. Mai.

Am Montag, 10. Mai lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis erstmals wieder unter 165. Damit wurde eine wichtige Wegmarke erreicht. Bei Unterschreitung der Inzidenz an fünf Werktagen in Folge dürfen Kitas den Vollbetrieb aufnehmen und Schulen wieder in den Wechselunterricht starten.

Sofern die Inzidenz bis einschließlich Samstag unter 165 bleibt - davon ist nach heutigem Stand auszugehen - wird dies am Samstagabend förmlich bestätigt und durch das Landratsamt Ostalbkreis bekanntgemacht.