In Bopfingen ist mehrfach eingebrochen worden

Unbekannte haben sich am Montag zwischen 12.30 und 18.30 Uhr über die Terrassentüre Zutritt in ein Einfamilienhaus zwischen der Kirchheimer Straße und der Alten Kirchheimer Straße verschafft. Die Täter entwendeten aus einer Schatulle, die sie im Schlafzimmer vorfanden, mehrere Ketten, Ohrringe sowie die Eheringe der Hausbewohner. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher Schmuck im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ohne Diebesgut haben Unbekannte ein Gebäude in der Straße Im Steinbrüchle wieder verlassen, nachdem sie dort am Montag zwischen 17 und 19 Uhr eingebrochen waren. Die Täter waren über ein Fenster eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten – offenbar erfolglos – durchsucht.

Durch die Bewohnerin gestört wurden die Täter beim Versuch, in ein weiteres Wohnhaus in derselben Straße einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin wurde gegen 18 Uhr aufmerksam, da sie Geräusche hörte. In der Annahme, dass es sich um Angehörige handelt, rief sie laut, was die Einbrecher anscheinend von ihrem Vorhaben absehen ließ.

Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung vor Ort, das Polizeirevier Ellwangen hat entsprechende Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet unter Telefon 07961 / 9300 um sachdienliche Hinweise.

Zwischen Mittwoch, 10. November, und Dienstag, 16. November ist zudem in ein Wohnhaus im Wilhelm-Nagel-Weg eingebrochen worden. Hierzu wurde ein Fenster auf der Südseite des Hauses aufgehebelt. An einem weiteren Fenster und an einer Tür konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.