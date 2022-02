In einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie es zu dem Brand im Teilort Schloßberg gekommen ist und ob Bewohner dabei zu Schaden kamen, ist laut Polizeiinformationen bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr Bopfingen ist vor Ort.

Weitere Informationen folgen in Kürze.