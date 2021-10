Impfskandal in Wemding: Weitere Termine für Betroffene

Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, werden für Patienten, die der Wemdinger Arztpraxis Dr. Holst weitere Termine zur Antikörpertestung angeboten. Der Arzt steht im Verdacht, dass es in seiner Praxis zu Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Impfungen gegen das Corona-Virus gekommen ist. Möglicherweise haben dort Geimpfte keinen ausreichenden Impfschutz.

Gemeinsam mit der Kriminalpolizei Dillingen habe man entschieden, das Testangebot auch an drei weiteren Terminen aufrecht zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. So können Betroffene an folgenden Tagen vom Testangebot Gebrauch machen: Montag, 11. Oktober von 9 bis 17 Uhr, Dienstag, 12. Oktober von 9 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch, 13. Oktober von 9 bis 17 Uhr.

In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt Betroffene nochmals darauf hin: Eine allgemeine Impfempfehlung kann nur in Abhängigkeit des Ergebnisses eines Antikörpertests ausgesprochen werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Auswertungen der ersten Antikörpertests den Betroffenen Anfang nächster Woche übermittelt werden.