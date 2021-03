Nach Impfaffäre in Donau-Ries-Kreis: Regierung von Schwaben entlastet Landrat

Auf Bitten von Donau-Ries-Landrat Stefan Rößle und dessen Stellvertreterin Claudia Marb hat die Regierung zu den näheren Umständen der an beiden Personen bereits im Januar vorgenommenen Sars-CoV-2-Impfungen eine aufsichtliche Überprüfung durchgeführt. Nach Sachverhaltsaufklärung unter Einholung verschiedener Stellungnahmen kam die Regierung nun zu dem Ergebnis, dass ein schuldhaftes Fehlverhalten der Amtsträger nicht festzustellen ist.

Am 4. Januar 2021 erhielt die Donau-Ries-Klinik Donauwörth vom Impfzentrum Donau-Ries ohne nähere Vorgaben 40 Ampullen zur Verimpfung an die dort tätigen Personen nach von der Klinik vorgenommener Priorisierung, was dort ab 9 Uhr erfolgte, teilt die Regierung von Schwaben in einer Pressemitteilung mit.

Während damals noch fünf Impfdosen aus einer Ampulle generiert worden seien, habe die Klinik demnach eigenverantwortlich sechs Impfdosen jeder Ampulle entnommen und dadurch die Anzahl der zu impfenden Personen deutlich steigern können.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr waren in der Klinik noch zwei bereits auf Spritzen aufgezogene Impfdosen vorhanden, die zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr transportiert werden durften und bis 16.30 Uhr zwingend verimpft werden mussten, heißt es weiter.

Da laut Klinik keine weiteren impfberechtigten Personen kurzfristig zur Verfügung standen, entschied man dort, dem Landrat und seiner Stellvertreterin unter Hinweis auf den in Kürze drohenden Verfall des Impfstoffs ein Impfangebot zu machen.

Beide Betroffene hätten laut Pressemitteilung zunächst zurückfragt, ob nicht andere vorrangig zu berücksichtigende Personen zur Impfung bereitstehen. Diese Fragen habe die Impfleitung vor Ort angesichts der verrinnenden Haltbarkeitszeit des Impfstoffs verneint.

Beide Betroffene seien kurz vor Ablauf der Haltbarkeit des Impfstoffs in der Klinik geimpft worden. Der Landrat und seine Stellvertreterin hätten davon ausgehen müssen, dass der Impfstoff ansonsten weggeworfen werden müsste.

Zudem erklärt die Regierung, dass es dahingestellt bleiben könne, ob Rößle als Landrat oder auch als Vorsitzender der Donau-Ries-Kliniken in der höchsten Priorität der Coronavirus-Impfverordnung gewesen sei.

Die vom Bayerischen Gesundheitsministerium aufgestellten Regeln sähen vor, dass „der Verfall von Impfdosen unbedingt zu vermeiden ist“. Die für die Impfung verantwortlichen Personen am Klinikum Donauwörth hätten in dieser Situation eine „nachvollziehbare und mit den Vorgaben des Gesundheitsministeriums im Einklang stehende“ Entscheidung getroffen.