Im Seelhaus dreht sich alles ums Geld

Von Rudolf Gruber

Österreichs Jungkanzler Sebastian Kurz wird in Deutschland nicht mehr so bejubelt wie bisher. Seine letzten Auftritte in Berlin und München haben die Doppelgleisigkeit seiner Migrationspolitik aufgezeigt.

Erst beschwört Kurz bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel die Dringlichkeit einer europäischen Lösung in der Migrationspolitik, um Stunden später offen Sympathie für Innenminister Horst Seehofers „Masterplan“ zu bekunden, der Merkel das genaue Gegenteil, nämlich ein nationales Grenzregime, aufzwingen will.