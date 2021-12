Illegale Müllablagerungen im Stadtgebiet

In den letzten Tagen und Wochen sind wiederholt illegale Müllablagerungen im Nördlinger Stadtgebiet festgestellt worden. So wurden Müllsäcke aus privaten Haushalten in städtischen Mülleimern entsorgt oder auf öffentlichen Wegen abgelegt. Diese mussten von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofes entfernt werden. „Die illegale Entsorgung von Abfällen ist strafbar,“ erklärt Oberbürgermeister David Wittner und bittet darum, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.