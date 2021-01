Hundekot auf Windschutzscheibe

- In der Zeit von Freitag, 8. Januar, bis Mittwoch, 13. Januar, hat ein bislang unbekannter Täter einen Haufen Hundekot auf der Windschutzscheibe eines Autos hinterlassen. Der schwarze VW Golf stand im Tatzeitraum Am Bleichgraben auf Höhe der Hausnummer 36. Was der Täter mit dieser widerlichen Tat zum Ausdruck bringen wollte, ist laut Polizei bislang unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081 / 2956-0 entgegen.