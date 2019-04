Hunde greifen Frau an

Eine Frau ist am Donnerstag in Ederheim von zwei Hunden angefallen worden. Die Frau lief an einem Anwesen vorbei, als die Tiere aus oder offen stehenden Einfahrt heraus gelaufen kamen. Einer der beiden rotbraunen Hunde biss dann der Fußgängerin sofort unvermittelt in die Wade. Die Frau musste anschließend die Unterschenkelbisswunde in der Notaufnahme des Krankenhauses Nördlingen behandeln lassen. Außerdem wurde die Hose der Frau in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Hundehalters aufgenommen.