Hund stirbt an Giftköder.

Ein Hund wurde am vergangenen Freitag zwischen 6 und 7 Uhr im Bereich der Goethestraße in Nördlingen vergiftet. Das Tier starb wenig später in der Tierklinik.

Die Hundehalterin war am Freitagmorgen mit dem Tier in Nördlingen unterwegs. Als sie bemerkte, dass es ihrem Hund nicht gut geht, fuhr sie zum Tierarzt. Dort wurde der Hund wegen Vergiftungserscheinungen behandelt.

Laut der behandelnden Tierärztin könnte es sein, dass das Tier in Nördlingen im Bereich der Goethestraße einen Giftköder verschluckt hat. Die Inkubationszeit des Giftes beträgt bis zu zwölf Stunden. Der Hund starb an den Folgen des Giftköders in der Tierklinik.