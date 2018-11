Hund springt in Weiher, Frauchen hinterher - und beide müssen gerettet werden

Eine 50-Jährige und ihr Hund mussten am Freitag aus einem Weiher gerettet werden. Die Frau war am Vormittag mit ihrem Hund im Bereich Fremdingen spazieren gegangen, als das Tier plötzlich in einen zwar abgelassenen, aber sumpfigen Weiher sprang.

Besitzerin und Hund blieben stecken und konnten sich nicht mehr eigenständig befreien. Die Feuerwehr befreite beide mit Hilfe von Gerätschaften einer Baufirma. Sowohl die 50-jährige als auch ihr Hund blieben unverletzt.