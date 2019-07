Hund in heißem Auto: Polizei versorgt Vierbeiner mit Wasser

Wenn die Landwirte in Denkingen ihre Felder bewirtschaften, stehen die Windräder still – in diesem Jahr aber nur noch in den Monaten Juni bis August. Während der Windradbetreiber Vensol sowie das Landratsamt Sigmaringen auf die Ergebnisse eines Monitorings als Grund für die Anpassung verweisen, übt einer der betroffenen Landwirte Kritik an der neuen Regelung.

Im vergangenen Jahr hatten sich Landratsamt und Windradbetreiber darauf geeinigt, die Windräder des Windparks Hilpensberg immer dann abzuschalten, wenn die umliegenden ...