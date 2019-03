Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme holt sein „Europa-Auto“ in Nördlingen ab

Hollywood-Schauspieler Jean-Claude Van Damme hat am Freitag im Nördlinger Autohaus Abel und Ruf seinen neuen AMG-Mercedes, eine E-Klasse 63 S, abgeholt. Das berichten die „Rieser Nachrichten“. Der 58-jährige Belgier Van Damme wollte das Auto kaufen, bekam es schlussendlich aber geschenkt.

Van Damme war über einen gemeinsamen Freund auf Unternehmer Hannes Ruf und dessen Autohaus aufmerksam geworden und ließ sich schnell überzeugen, sein „Europa-Fahrzeug“ in Nördlingen zu kaufen. Denn der Hollywood-Star lebt zwar überwiegend in Los Angeles, jettet aber häufig über den großen Teich, um sich um seine in Belgien lebenden Eltern zu kümmern.

Wie die „Rieser Nachrichten“ weiter berichten, wurde Van Damme beim Nördlingen-Trip vom serbischen Unternehmer (und Sponsor) Anton Bijelic begleitet, der den „Deal“ eingefädelt hatte. Im kleinen Kreis gab es nach der späten Ankunft am Donnerstag kurz vor Mitternacht eine Begrüßungsparty im Café Radlos in der Löpsinger Straße.

Genächtigt wurde im Hotel Klösterle und am Freitagabend folgte noch ein Abendessen bei Jockl Kaiser auf Meyers Keller. Im Laufe des Samstags fährt der Hollywood-Star mit seinem neuen Gefährt (das Autokennzeichen beginnt übrigens mit DON-JC ...) zu weiteren PR-Terminen in Europa.

Gut gelaunter Van Damme erfüllt jeden Fotowunsch

Bei der Übergabe des Fahrzeugs erwies sich der Belgier als ausgesprochen höflicher und gut gelaunter Gast, der jeden Fotowunsch erfüllte, vielen Mitarbeitern in Autohaus und Werkstatt die Hand schüttelte und jede Menge freundliche Gespräche führte, so das Blatt.

Wie allen seinen Fahrzeugen, so erklärte er, werde er auch dem neuen Wagen einen Namen geben. Nach kurzer Überlegung entschied er sich für "Shark", also Hai. „In Hollywood gibt’s den Weißen Hai und ich besitze jetzt den Schwarzen Hai“, so der Hollywood-Star.

Auch mit Nördlingen habe er sich beschäftigt, erzählte Van Damme in kleiner Runde. Die Stadtmauer habe ihn beeindruckt, genauso die Entstehungsgeschichte des Ries’ mit dem Meteoriten-Einschlag vor rund 15 Millionen Jahren.

Zur Person

Jean-Claude Van Damme, eigentlich Jean-Claude Camille François Van Varenberg, wurde 1960 in der Nähe von Brüssel geboren und ging 1982 in die USA, um dort Schauspieler zu werden. Als Jugendlicher hatte er Bodybuilding, Karate und Ballett (!) praktiziert, 1978 wurde er „Mr. Belgium“ im Bodybuilding.

In Hollywood gelang „The muscles from Brussels“, so sein Spitzname, mit den Filmen „Karate Tiger“ (1987), „Bloodsport“ (1988) und „Universal Soldier“ (1992) unter der Regie von Roland Emmerich der internationale Durchbruch. Seit Anfang März läuft der Thriller „We Die Young“ mit Van Damme in der Hauptrolle in ausgewählten US-Kinos.