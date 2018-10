Historisches Bopfingen in Bronze gegossen

Im Rahmen der Bopfinger Heimattage hat Bürgermeister Gunter Bühler das Bronzemodell der mittelalterlichen Stadtansicht Bopfingens enthüllt. Die Kosten für das Modell ist zum großen Teil über Spenden finanziert worden.

Schon bei seiner Aufstellung hat das neue Stadt-Bronzemodell bei den Bürgerinnen und Bürgern Bopfingens für viel Aufsehen gesorgt. „Vor über zwei Jahren ist die Idee eine historische Stadtansicht Bopfingens in Bronze gießen zu lassen geboren“, sagte Bürgermeister Gunter Bühler bei sein Ansprache zur Enthüllung des Bronzemodells. „Wir waren immer überzeugt davon, dass wir das hinkriegen“, so der Rathauschef weiter.

Die Kosten für das Bronze-Kunstwerk belaufen sich auf genau 38000 Euro. Letztendlich sei es der Stadt mit Hilfe vieler Spenden gelungen, den Auftrag zum Gießen der Stadtansicht an die die Kunstgießerei Strassacker in Süßen zu vergeben. „Stolze 31000 Euro sind als Spenden von Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern Bopfingens bei uns eingangen“, erzählte Bühler. Allein der Verein für Kultur und Heimatpflege Bopfingen habe hierfür 25000 Euro gespendet und habe somit sein Versprechen, sich finanziell an den Kosten für das Bronzemodell zu beteiligen, weit übertroffen.

Insgesamt wiegt die neue in Bronze gegossene Stadtansicht an die zwei Tonnen. Der von Steinmetz Oliver Hornung erschaffene Steinsockel hat ein Gewicht von 1,6 Tonnen. „Vor der Bearbeitung wog der Steinblock noch zwei Tonnen“, verriet Hornung. Als Vorbild für das Bronzemodell der historischen Reichsstadt Bopfingen diente ein Urkatasterplan von 1829, der in vielen kleinen Schritten und Vermessungen den Begebenheiten um das 17. Jahrhundert angepasst wurde.