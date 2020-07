Das Freibad in Trochtelfingen öffnet ab dem kommenden Montag, 6. Juli 2020 seine Pforten und bietet den Badegästen in diesem Sommer einen eingeschränkten Badebetrieb unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen an.

Ab Montag ist das Baden und Schwimmen im Trochtelfinger Freibad wieder möglich. Dank dem tatkräftigen Einsatz einiger ehrenamtlicher Helfer und der außerordentlichen Einsatzbereitschaft des Freibadpersonals wird der Betrieb unter Beachtung der notwendigen infektionsschützenden Maßnahmen wieder möglich sein. Das Ziel der Stadt Bopfingen ist es, den Badebetrieb in dieser Saison so „normal" als möglich zu gestalten. Dennoch müssen nach den entsprechenden Verordnungen der Landesregierung Baden-Württemberg einige wichtige Grundsätze des Infektionsschutzes beachtet werden.

Insbesondere ist der Zugang zum Freibad nur im Rahmen einer vorherigen Online-Ticketbuchung möglich, damit Warteschlangen im Eingangsbereich vermieden werden können und die Personendaten der Badegäste schon vorab registriert werden können. Das Ticketsystem ist ab sofort erreichbar auf den Internetseiten www.bopfingen.de und www.events-am-ipf.de

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass durch die Online-Buchbarkeit Transaktionskosten entstehen und die Freibadtickets in dieser Badesaison deshalb um 0,50 Euro erhöht werden müssen. Die regulären Karten kosten demnach 2,50 Euro, die ermäßigten Karten für Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte kosten 1,50 Euro. Bei der Buchung erhalten die Badegäste einen QR-Code, der beim Zugang zum Freibad entweder ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden muss. An der Freibadkasse kann kein Verkauf stattfinden. Auch Jahreskarten sind aus organisatorischen Gründen in dieser Badesaison leider nicht möglich.

Es können täglich von Montag bis Sonntag folgende Zeitblöcke gebucht werden: 10 Uhr bis 12 Uhr: Nur für Frühschwimmer, Einlass jeweils von 10 Uhr bis spätestens 11.30 Uhr; 13 Uhr bis 19 Uhr: regulärer Badebetrieb, Einlass jeweils von 13 Uhr bis spätestens 18 Uhr.

Eine Rücknahme der Tickets ist nicht möglich. Dies gilt auch, wenn das Freibad aus witterungsbedingten Gründen nicht geöffnet werden kann.

Eine weitere Voraussetzung für die Öffnung des Freibades besteht darin, dass die Anzahl der Badegäste sowohl im Freibad insgesamt als auch in den einzelnen Becken beschränkt wird. Es dürfen sich deshalb maximal 260 Badegäste im Freibad befinden. Das Schwimmerbecken inklusive Nichtschwimmerbereich dürfen nur 40 Badegäste gleichzeitig benutzen. Im Kinderbecken dürfen sich maximal 21 Badegäste befinden. Der Freibadkiosk öffnet unter Einhaltung der für Gastronomiebetriebe geltenden Vorschriften.

Um den Badebetrieb sowohl für das Freibadpersonal als auch für die Badegäste so angenehm wie möglich zu gestalten, appellieren die Stadtverwaltung an alle, verantwortungsbewusst und diszipliniert mit der diesjährigen besonderen Situation umzugehen. und den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Außerdem bittet die Stadtverwaltung um Beachtung folgender Vorgaben: Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2-infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen das Freibad nicht betreten. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen das Freibad nicht betreten. Zur Kontaktnachverfolgung müssen die Badegäste mit Namen und Kontaktdaten erfasst werden. Dies erfolgt bereits über die Online-Buchung der Tickets. Während des gesamten Badebetriebs sollte, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden. Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien wie Schwimmflügel und Schwimmbrillen verwendet werden.