Henrike Heinicke ist eine Runde weiter

Karten gibt es ab Montag und Dienstag wieder bei der Stadt Bopfingen oder bei b.lutz@bopfingen.de zu bestellen. Der Bopfinger Fanbus nach Neustadt an der Weinstraße fährt um 16 Uhr in Bopfingen (Ipf-Mess-Platz) ab. Die Karten kosten 74 Euro pro Person.

Eine Woche vor der Wahl der 73. Deutschen Weinkönigin haben sich am Samstag in Neustadt/Weinstraße sechs Kandidatinnen für das Finale qualifiziert. Mit dabei ist auch Henrike Heinicke aus Bopfingen. „Es war super spannend und hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich die württembergische Weinkönigin.

Für die Wahl qualifizierten sich Sina Erdrich (Baden), Valerie Gorgus (Rheingau), Henrike Heinicke (Württemberg), Marie Jostock (Mosel), Saskia Teucke (Pfalz) und Linda Trarbach (Ahr). Sie treten nun am 24. September –ebenfalls in Neustadt – gegeneinander um die Krone an. Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden „Majestät“ Eva Lanzerath (Weinbaugebiet Ahr).

Die Entscheidung fiel nach einer zweistündigen Fachbefragung, in der sich die Kandidatinnen aus elf Anbaugebieten den Fachfragen der Jury stellten. Dabei musste jeweils eine von drei Fragen auf Englisch beantwortet werden. Zudem galt es, eingebaute Fehler in „Wein-Nachrichten“ zu entdecken.

Geprüft wurden die Antworten der Kandidatinnen auf der Bühne durch eine Masterjury, besetzt mit Nicola Blanchard (Wine MBA, Wine Consultant), Stephanie Hehn (Master Sommelière) und Thomas Curtius (Master of Wine). Die 70-köpfige Fachjury mit Vertretern aus der Weinwirtschaft, Politik, Lehre und Forschung sowie der Medien beurteilte die Auftritte der Kandidatinnen coronabedingt online von zu Hause aus.

Lautstark unterstützt wurden die Bewerberinnen und die Entscheidung von 350 Zuschauern, die den Wettstreit live im Saalbau von Neustadt an der Weinstraße miterleben durften. Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI), das die Wahl alljährlich in Zusammenarbeit mit dem SWR ausrichtet, erwartet ein äußerst spannendes Finale am kommenden Freitag, 24. September ab 20.15 Uhr, im Neustädter Saalbau. Die Gala wird live im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.