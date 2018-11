Henkel feiert 125 Jahre in Bopfingen

Mit einer Feier und einem Unternehmensrundgang hat Henkel sein 125-jähriges Jubiläum am Standort Bopfingen gefeiert. Den Henkel Standort in Bopfingen umgibt meist etwas Geheimnisvolles. Zu seinem 125-jährigen Jubiläum hat sich das traditionsreiche Unternehmen ein Stück weit der Öffentlichkeit geöffnet und liefert einen Einblick in die Hochtechnologie.

Schon der Familientag zum Standortjubiläum im Herbst dieses Jahres war ein Erfolg. „Das war ein toller Tag für unsere Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen die so einmal Gelegenheit hatten, einen umfangreichen Einblick in das Arbeitsleben der Henkel-Mitarbeiter zu bekommen“, sagte Standortleiter Michael Rudolph im Rahmen der offiziellen Jubiläumsfeier für geladene Gäste. Unter ihnen waren auch Landrat Klaus Pavel und Bürgermeister Gunter Bühler.

Für Bürgermeister Gunter Bühler ist Henkel ein wichtiger Partner der Stadt und ein zuverlässiger Arbeitgeber. „Das Unternehmen ist eng mit der Geschichte des Industriestandortes Bopfingen verwoben. In Zeiten des schwierigen industriellen Strukturwandels Ende der 50er-Jahre war und ist dieser Standort immer ein Garant für sichere Arbeitsplätze und Innovation“, so Bühler.

Der Standort Bopfingen ist eng verbunden mit der Geschichte der Unternehmerfamilie Schieber die 1893 mit der Produktion von Holzleim begann. Die Marke Dorus war weithin bekannt für ihre hochleistungsfähigen Klebstoffe für die Holz- und Möbelindustrie und wurde darin führend auf dem Markt. Im Jahr 1995 kaufte Henkel das Unternehmen und baute den Standort Bopfingen weiter aus. Jedes Jahr investiert der Konzern Millionenbeträge in die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. „Auch das ist ein untrügliches Zeichen für die Standortsicherheit unseres Werkes in Bopfingen“, meint Standortleiter Rudolph.

Heute steht die weltweit größte Schmelzklebstoffproduktionsstätte mit über 200 Mitarbeitern in Bopfingen. An die 60 000 Tonnen Schmelzklebstoff verlassen jedes Jahr das Werk. Klebstoff made in Bopfingen findet fast überall aber meist ungesehen und unbemerkt Verwendung in vielen bekannten Verpackungen – zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Von kleinen Schokoladenverpackungen über Joghurtbecher-Paletten und -deckel bis hin zu großen Verpackungskartons wird alles mit dem Klebstoff aus Bopfingen verbunden, verklebt und versiegelt.

In einem interessanten Unternehmensrundgang bekamen die Gäste einen kurzweiligen Einblick in die mehr als 40 000 Quadratmeter große Produktionsstätte mit ihrer Klebstoffproduktion und dem Technologiezentrum.