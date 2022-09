Heimattage: Stadtfest mit Mittelalterflair

Die Bopfinger Heimattage können endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Von Freitag, 7. Oktober bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober pulsiert die Innenstadt. Es gibt Musik, Kunst, Historisches, Unterhaltung und allerhand für Kinder. Seit nun mehr 40 Jahren ziehen die Bopfinger Heimattage alljährlich tausende von Besuchern an. Längst haben sich die Heimattage zu einem echten Stadtfestival und „DEM“ Stadtfest im Herbst entwickelt, bei welchem die Bopfinger Innenstadt zum Landsknechtslager, zur Kulturmeile und zur großen Bühne für gute Musik unterschiedlichster Genres wird.

Die einen statten der Stadt am Ipf einen Besuch ab, weil sie ins mittelalterliche Leben eintauchen möchten. Im Lagerleben im Stadtgarten und rund um die Stadtkirche bringen tapfere Recken, verwegene Gaukler und holde Maiden nämlich nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Die lagernden Gruppen ermöglichen Einblicke ins Mittelalter. Aber auch diejenigen, die Rock´n´Roll lieber mögen als Ritter, sind bei den Heimattagen bestens aufgehoben, schließlich geht die Kneipentour „City Sounds“ am Samstagabend in die sechste Runde und lädt zu Live-Musik und DJs ein. Musikbegeisterte dürfen sich auch tagsüber bereits über diverse Musikeinlagen auf den Gassen freuen. Tanz- und Gauklerauftritte sowie spektakuläre Feuershows am Abend machen ebenfalls ordentlich Eindruck. Wer gerne bummelt und stöbert steuert am besten direkt den historischen Handwerkermarkt an oder kommt zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Handwerkermarkt in der Schmiedgasse hat in diesem Jahr einiges neues zu bieten. Zu bestaunen gibt es unter anderem eine Seilerei, einen Korbflechter, einen Sarwürker sowie einen Papierschöpfer. Mit den bewährten Ständen wie dem Steinmetz, dem Drechsler und dem Spinnrädle wird die Handwerkergasse zum richtigen (Mitmach-)Erlebnis für Groß und Klein.

Verschieden Ausstellungen lassen außerdem das Herz von Kunstliebhabern höher schlagen. Kunst zu den Heimattagen bietet die Ausstellung „Entfesselt“ der Kreativen 88´ im Rathaus. Diese wird bereits am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr eröffnet und ist bis Freitag, 28. Oktober zu sehen. Der Fotoclub Bopfingen zeigt seine Ausstellung „Ad Libitum“ im Festsaal beim Sonnenwirt.

Kleine Gäste sind übrigens auch sehr herzlich willkommen und werden mit einem umfangreichen Programm begrüßt: Ob Kamelreiten, Bogenschießen, Handwerkskünste zum Mitmachen, historische Kinderspiele oder die Fackelwanderung speziell für Kinder und deren Eltern – Langeweile wird garantiert nicht aufkommen. Und weil Flanieren, Staunen und Spielen ziemlich hungrig macht, wird eine Vielzahl an leckeren Speisen und Getränken angeboten. Bopfinger Vereine, Gruppen, gastronomische Betriebe und historische Stände bieten eine Vielzahl an Gaumengenüssen an.

Los geht es am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr. Gaukler ziehen über den Marktplatz und Terzium Laszivus unterhalten musikalisch. Viele historische Gruppen sind unterwegs. Sie kampieren rund um die Innenstadt und können bestaunt werden. Offizielle Eröffnung ist um 19 Uhr. Die Stadtsoldaten schießen, die Stadtkapelle musiziert, Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und GHV-Vorsitzender Peter Altrichter begrüßen. Um 20 Uhr wird das Feuerwerk gezündet.

Die sechste Bopfinger Kneipentour City Sounds stellt am Samstagabend den musikalischen Höhepunkt dar. Insgesamt zehn Bands und DJ´s in neun Locations sorgen für tolle Sounds und machen das erfolgreiche musikalische Highlight ganz sicher wieder zu einem einzigartigen Erlebnis.

Ganz nach dem Motto „Einmal zahlen, überall Musik erleben“ wird sich auch in diesem Jahr die Bopfinger Innenstadt mit ihren Gasthäusern, Schänken und Locations in ein regelrechtes Festival der Live-Musik verwandeln.

Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche mit den historischen Gruppen. Und um 13 Uhr ziehen alle Akteure beim Festumzug durch die Innenstadt.

Den Abschluss bildet in diesem Jahr das Konzert „Ave Maria“ um 17.00 Uhr in der Stadtkirche.