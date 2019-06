Hausumbau sorgt im Ortschaftsrat Oberdorf für große Diskussionen

- Ein Baugesuch hat in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Oberdorf für Diskussionen gesorgt. Konkret geht es um die Aufstockung eines bestehenden Flachdachgebäudes in der Karksteinstraße in Oberdorf im Baugebiet „Nördlicher Ortsrand Oberdorf“. Sowohl bei der Bürgerfragestunde, zur der sieben Anlieger gekommen sind, als auch in der anschließenden Diskussion der Ortschaftsräte wurde darüber sehr emotional gesprochen. Die Ursachen hierfür sind ein mehrmals geänderter Bebauungsplan, eine bestehende Ausnahmegenehmigung, unklare Festsetzungen und sogar Befangenheitsvorwürfe.

Das Baugebiet „Nördlicher Ortsrand“ wurde ab Ende der 70er Jahre ausgewiesen und erschlossen. Die Planung und Finanzierung vieler Gebäude lief über die Kreisbau. Während im größten Teil des Baugebietes Sattel- und Giebeldächer oder sogar eine zweigeschossige Bauweise erlaubt wurden, dürfen im Bereich Brandströmweg, südlicher Teil Panoramaweg und in einem kleinen Teil der Karksteinstraße nur eingeschossige Gebäude mit Flachdach und Kellergeschoß gebaut werden.

Genau in diesem Bereich wurde nun ein Bauantrag zur Aufstockung eines exponierten Gebäudes um ein Dachgeschoss mit Pultdach gestellt. Vermittelt wurde das Gebäude vom Bruder des Oberdorfer Orstvorstehers, Martin Stempfle, der sich dadurch auch Befangenheitsvorwürfe gefallen lassen musste. Diese konnten jedoch schnell entkräftet werden.

Bereits 2006 sollte nach dem Willen des Stadtrats Bopfingen und des Ortschaftsrats Oberdorf pauschal eine Aufstockung der Flachdachgebäude genehmigt werden. Diese Änderung musste die Stadt Bopfingen jedoch wieder zurücknehmen, da sie laut Anlieger Kurt Wiedmaier, der bei der Bürgerfragestunde anwesend war, dem Normenkontrollverfahren nicht standgehalten hätte. Dennoch wurde die Aufstockung eines Hauses in der Panoramastraße als Einzelfallentscheidung genehmigt. Das ist mit ein Grund für die vehement ablehnende Haltung der Anlieger gegen den aktuellen Bauantrag. Ein weiterer Grund sei die Einheitlich in der Siedlung, durch die gleiche Bauweise der Häuser und den Dächern.

Im Verlaufe der Bürgerfragestunde wurde dann festgestellt, dass Ortsvorsteher Martin Stempfle und dem Wortführer Kurt Wiedmaier verschiedene Bebauungspläne vorliegen. Eine Überprüfung der Nutzungsschablonen und vor allem des Textteiles sorgte dann für zusätzliche Verwirrung in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, da hier verschiedene Giebelhöhen erlaubt und festgelegt sind. Diese variieren bergseitig zwischen dreieinhalb und sechs Metern, talseitig zwischen sechs und acht Metern.

Bei der anschließenden Abstimmung der Ortschaftsräte wurde das Baugesuch mit sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Die Befreiung für den mit beantragten Bau einer Garage wurde mit einstimmig genehmigt.

Bebauungsplan soll gegebenenfalls korrigiert

Um zukünftige Gewissheit zu haben, soll die Stadtverwaltung die unterschiedlichen Höhen prüfen und den Bebauungsplan gegebenenfalls korrigieren. Der Frage, wieso der bestehende Bebauungsplan nach dem Ende der Bauphase 1984 überhaupt geändert wurde, soll ebenfalls nachgegangen werden. Diese beiden Beschlüsse wurden vom Ortschaftsrat Oberdorf einstimmig gefasst.