Haushalt erfüllt langgehegte Wünsche

Einstimmig hat der Bopfinger Gemeinderat den Haushalt für 2014 verabschiedet. Mit einem Gesamtvolumen von 35,2 Millionen Euro ist er der umfangreichste in der Geschichte der Stadt Bopfingen (wir berichteten). Weil die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren – und voraussichtlich auch 2014 – ordentlich Geld in die Stadtkasse spült, packt die Stadt Investitionen an.

Zuvörderst steht die Realschule, die in diesem Jahr für 2,5 Millionen Euro saniert wird –die Stadt rechnet mit Zuschüssen in Höhe von rund 1,5 Millionen. „Wir halten verlässlich an unserem Vorhaben fest, das gesamte Bopfinger Bildungszentrum bis 2018 zu sanieren“, betonte Bürgermeister Dr. Gunter Bühler in der Haushaltssitzung.

Die Haushaltsredner aller drei Gemeinderatsfraktionen lobten das zweite große Bauprojekt, das Kinderhaus in der Spitalgasse, als wegweisend. Ab dem kommenden Herbst sollen hier Kleinkinder betreut werden. Einhellig forderten sie aber auch, angemessenen Wohnraum für Senioren in der Bopfinger Innenstadt zu schaffen. Mit Wohnungen, so die CDU-Fraktionsvorsitzende Gisela Knobloch, könnte man auch den Leerständen in der Altstadt begegnen: Vielleicht ist der eine oder andere Hausbesitzer im Gespräch auch bereit, die Geschäftsflächen in Wohnungen umzuwidmen“, sagte sie.

Ein großes Bauprojekt ist die Bahnunterführung an der Straße nach Neresheim: „Wir sehen die positiven Aspekte“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Carola Merk-Rudolph dazu: „Und das ist nicht nur die Verbesserung der Verkehrs- und Straßensituation, sondern vor allem auch die Sanierung des maroden Abwasser- und Wasserbereichs.“

Wenn die entsprechende Förderung fließt, können 2014 auch lang gehegte Wünsche erfüllt werden: Der Kreisel an der B29 bei der Firma Arnold, ein neues Gesicht für den Stadtgarten und eine seit langem fällige Runderneuerung des Schloßberger Hölzleswegs.

