Handfester Streit beim Einkaufen Nördlingen

In einem Discounter in der Augsburger Straße ist es am Mittwoch Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Zunächst soll eine 53-Jährige ihrer 45-jährigen Kontrahentin wohl absichtlich mit dem Einkaufswagen in den Rücken gefahren sein. Anschließend trat sie auch noch mit ihren getragenen Stiefel mehrmals in die Wade der anderen Frau und beleidigte diese. Die 45-Jährige klagte hinterher über Schmerzen am Steißbein, da sie gegen einen Aufsteller gefallen sein soll. Beide Damen sind sich offenbar nicht unbekannt und es sollen Differenzen schon seit längerer Zeit bestehen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch nach Zeugen, die die Reiberei gegen 17 Uhr beobachtet haben.