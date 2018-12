„Habedere!“ in der Alten Schranne

Bei der erstmaligen Verleihung „Die Sau von Nördlingen“ war Ralf Winkelbeiner mit Hildegart Scholten gleichauf und belegte den zweiten Platz bei der Kleinkunstpreisverleihung. Und nun kommt er zurück mit seinem Soloprogramm in die Alte Schranne. Auch in „Habedere!“ nimmt Winkelbeiner am Freitag, 25. Januar, die Unsinnigkeiten der modernen Welt auseinander.

Winkelbeiner ist ein bayerisches Original wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung und immer leicht am Granteln, aber mit einem Augenzwinkern. Auf seiner Reise durch die absurdesten Dinge und Situationen des Alltags – vom falsch verstandenen Selfie bis hin zum Klopapier mit Bildern oder dem SUV-Wahn – nimmt er alles auf die Schippe und hinterfragt hinterfotzig. Dabei amüsiert er das Publikum mit verdrehten Gedanken und warnt schon vorher: „Bitte nicht mit dem bei mir erworbenen Halbwissen prahlen, es könnte katastrophale Folgen haben!“ Winkelbeiner kommt mit seinem Debüt-Programm in die Alte Schranne. Dorthin zurückkehren wird Hildegart Scholten. Sie tritt am 23. März in der Schranne auf.