Höhepunkte der Aufhausener Musiker waren das Maifest und das Herbstkonzert

Der Musikverein Aufhausen hat bei seiner Generalversammlung noch vor der Corona-Krise auf ein sehr abwechslungsreiches Jahr zurückgeblickt. Zu den Höhepunkten der 36 Auftritte in 2019 zählte der Vorsitzende Berthold Häußler das Maifest und das Herbstkonzert in der Egerhalle Aufhausen. Erneut konnte Dirigent Michael Klasche mit seinen Musikanten zusammen mit den gemeinsamen Jugendkapellen von Bopfingen den Zuhörern ein abwechslungsreiches und gelungenes Konzert bieten.

Ein weiteres Highlight war die dreitägige Musikreise nach Berchtesgaden und Salzburg. Dort verbrachte der Musikverein zusammen mit den Musikkameraden aus der Partnergemeinde Loipersbach drei schöne und interessante Tage.

In der Jugendausbildung wurde das Angebot auf die Altersgruppe vier bis sechs Jahre erweitert. Es wird seit Januar eine musikalische Frühförderung angeboten, die sehr gut angenommen wird. Dabei steht die Freude am Spielen, Singen und am Bewegen im Vordergrund.

Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurde Heinrich Vaas geehrt, für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft Josef Kohner, Paul Regele, Hans-Georg Wolpert sowie Werner Stahl und für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft Reinhold Lutz.

Der Kreisverbandsvorsitzende Hubert Rettenmaier ehrte für zehn Jahre aktive Tätigkeit Annika Burkert und Isabel Mayer sowie für 20 Jahre Manuel Dauser. Für ihre über 15-jährige Tätigkeit wurde Schriftführerin Stefanie Vaas und der stellvertretende Vorsitzende Matthias Klasche mit der Förderermedaille in Silber ausgezeichnet.