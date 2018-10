Gute Erfahrungen mit dem Sportprofil

Seit dem aktuellen Schuljahr gibt es nach dreijähriger Vorbereitungszeit Sport als neues Profilfach am Ostalb-Gymnasium Bopfingen. 29 sportlich sehr begabte Schülerinnen und Schüler der achten Jahrgangsstufe haben Sport als sechsstündiges Kernfach gewählt, aufgeteilt in zwei Unterrichtsstunden Theorie und vier Unterrichtsstunden Praxis. Trainiert werden sie vom Sportlehrerduo David Hinze und Lena Faber.

„Das Sportprofil erweitert unser Angebot, wurde sehr gut angenommen und prägt unser OAG abermals in der Region", freut sich Schulleiter Pascal Bizard.Bei diesem Sportkurs gibt es ein Anforderungsprofil an die Schüler. So müssen sie gute Sportler sein, eine hohe Leistungs- und Hilfsbereitschaft besitzen und sowohl in Ball- als auch in Individualsportarten wie Turnen gut aufgestellt sein.

Im Unterschied zum normalen Sportunterricht werden jetzt nicht nur zwei Klausuren pro Halbjahr geschrieben, sondern die Unterrichts-inhalte und -methodik ändern sich. Von den Kursteilnehmern wird mehr Eigenverantwortung erwartet. Sie trainieren selbstständiger, auf höherem Niveau und erlernen Techniken, die sie auch anderen erklären können müssen. So erlangen die Sportprofiler mit Ende der zehnten Klasse die Möglichkeit, in einer Sportart ihrer Wahl die D-Trainerlizenz zu machen. Damit können sie Übungsleiter in Sportvereinen werden.

Nach einer ersten Zwischenbilanz sehen die Schüler sowohl die Prüfungen als auch das hohe Leistungsniveau als Motivation, besser zu werden und sich neuen sportlichen Herausforderungen zu stellen.