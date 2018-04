Auch im vergangenen Jahr hat der Förderverein Grundschule Schloßberg die Schule ansehnlich finanziell und auch ideell unterstützt. Dies ging aus dem Jahresbericht hervor, den Vorsitzende Gisela Knobloch anlässlich der Jahreshauptversammlung erstattete.

Im Einzelnen nannte sie das Kinderfest im Mai, das sehr gut besucht war. Das Hallenturnier, das gemeinsam mit der Härtsfeldschule Neresheim durchgeführt wird, sei von sportlicher Seite wieder sehr erfolgreich gewesen. Einen netten Vormittag verbrachten rund 140 Kinder der Schule bei einem Kinobesuch in Nördlingen im Rahmen einer Bildungshausaktion. Der Förderverein sei immer da, „wenn Not am Mann ist“.

Rektor Holger Fedyna erklärte in diesem Zusammenhang, dass es bei der Vielzahl an Projekten zunehmend schwieriger werde, Sponsoren zu finden. Deshalb sei er umso dankbarer für die Unterstützung durch den Förderverein. Die Zusammenarbeit so Fedyna, funktioniere hervorragend.

Der Schatzmeisterin Heidi Benning wurde eine sehr gewissenhafte Verwaltung der Vereinskasse bescheinigt. Für das Rechnungsjahr 2017 wies die Kasse wiederum einen nicht unerheblichen Überschuss aus. Kassenprüfer Klaus Meyer hat mit Roswitha Lutz die Vereinskasse geprüft. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Philipp Hahn einstimmig wiedergewählt.