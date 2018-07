Grundschule Oberdorf verteidigt ihren Titel im Kleinfeldturnier

Packende Spiele haben die zahlreichen Zuschauer beim nunmehr sechsten Fußballturnier der Schule am Ipf auf den Kleinspielfeldern am Jahnstadion erlebt. Die Grundschulen aus Bopfingen, Schloßberg, Oberdorf, Kirchheim und Riesbürg spielten mit jeweils zwei Teams um den Sieg. In einem spannenden Endspiel besiegte die erste Mannschaft der Grundschule Oberdorf das erste Team der Schule am Ipf mit 2:0 und konnte damit den Turniererfolg vom letzten Jahr wiederholen. Das bewährte Team der Bopfinger Altherrenmannschaft half wieder tatkräftig bei der Organisation mit. Alle Mannschaften erhielten Medaillen, die von der Kreissparkasse Ostalb gesponsert wurden. Den Wanderpokal überreichte Bürgermeister Gunter Bühler an die Siegermannschaft.