Großer Irrtum: Mann mit Hammer ist kein Amokläufer

Amoklauf in Bopfingen. So die Nachricht via WhatsApp eines freien Mitarbeiters, der vor Ort wohnt. Dazu eine Reihe von Fotos, auf denen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zu sehen ist. Gespenstisch. Ein Mann soll mit einer Axt über einen Schulhof gelaufen sein.

Direkt online

Wir hatten es nur wenige Minuten danach online. Um dann sowohl Text als auch Überschrift, wieder nur wenige Minuten später, wieder zu korrigieren. Bei dem potenziellen Attentäter handelte es sich lediglich um einen 30-Jährigen, der sich ausgesperrt hatte und mit einem Hammer „bewaffnet“ über den Schulhof lief, um wieder in seine Wohnung zu gelangen. Entwarnung.

Keine Steuergelderverschwendung

Jetzt werden einige wieder grölen: Und dafür werden unsere Steuergelder verschwendet. Andere werden sagen, man habe die Pferde scheu gemacht. Aber: Ist es nicht besser, vorsichtig zu sein, etwas umsichtiger, mit den offenen Augen durch die Gegend laufend? Die Corona-Pandemie hat an unser aller Nerven gezehrt, aktuell tobt der Krieg in der Ukraine, zudem ist in Ellwangen erst das Urteil im Prozess des in Bopfingen-Aufhausen zu Tode gequälten Jungen gefallen.

Anruf bei der Polizei ist nachvollziehbar

Wer auch immer die Polizei angerufen hat: Kann man es dieser Person, offenbar aus Bopfingen, verdenken? Klare Antwort: Nein. Dafür passieren zu viele schlimme Dinge in der Welt, zu viel auch bei uns in der Gegend. Und auch die Polizei hat nicht überreagiert. Natürlich muss man nicht bei jeder Kleinigkeit den Notruf wählen, das versteht sich doch von selbst.

Was wäre gewesen, wenn...?!

Man stelle sich aber doch nur vor, es wäre umgekehrt gelaufen, der Hammer wäre doch eine Axt oder gar ein Gewehr gewesen – dann wäre das Gegröle ebenfalls groß gewesen.