Größte Gartenparty unterm Ipf kann stattfinden

Die „Bopfinger Sommerbühne“ hat sich mittlerweile fest in Bopfingen etabliert. Urlaubsflair und Summerfeeling unter Palmen vor der wunderbaren Kulisse der Bopfinger Stadtmauer holen den Süden in die Stadt. Mit Live-Musik und Deep-Summer-DJ-Sounds soll einer ausgelassenen Sommernacht nichts mehr im Weg stehen.

Zahlreiche Vereine, Gruppen und Caterer möchten die Gäste mit ihren Köstlichkeiten verwöhnen – ob Cocktailbar, Gegrilltes, Burger, Candy-Bar, Gebratenes oder erlesene Weine.

Umrahmt wird das Programm von der Coverrock-Formation WildOne aus dem Ostalbkreis. Spielfreude, Bühnenpräsenz und eine brutale Musikergemeinschaft – all dies lässt die zwölfköpfige Band Auftritt für Auftritt das Publikum live miterleben. Zwölf Musiker mit sechs Vokalisten im Chor- und Leadgesang, einer kraftvolle Rhythmussektion und einem vierköpfigen Bläsersatz – eine Konstellation, die den einzigartigen Musikstil herbeiführt.

Den Abschluss des Abends bildet wie in gewohnter Manier das „DJ Orbit Team“. Das Orbit-Team, bestehend aus Lothar Hilkert und Rainer Mayer, machten bereits in den vergangenen Jahren ihrem Titel mit orbitalem Supersound alle Ehre. In diesem Jahr gibt es aber auch vom Orbit-Team neue und ungewohnte Töne für die Besucher zu hören. Für die Technik sorgt auch in diesem Jahr das CRA-Team.

Auch wenn wenig so sein wird wie gewohnt, wollen die Musiker ihr Bestes geben, um ihren Gästen dennoch einen schönen Abend mit bester Live-Musik und anschließenden entspannten Chillout-DJ-Sounds zu bereiten.

Auch die Gäste werden aufgrund der aktuellen Lage einige Einschränkungen hinnehmen müssen. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandbestimmungen.

Trotz aller Einschränkungen soll aber einer kunterbunten Sommernacht für jede Altersklasse nichts im Wege stehen. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Band beginnt um 19 Uhr mit ihrem Programm. Der Eintritt ist frei.