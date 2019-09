Großer Andrang: Harry G wechselt in die Hermann-Keßler-Halle

Groß ist der Andrang für den Auftritt von Harry G am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr in Nördlingen. Deshalb ist die Veranstaltung, ursprünglich geplant im Stadtsaal „Klösterle“, in die Hermann-Keßler-Halle verlegt worden. Datum (17. Januar) und Uhrzeit (20 Uhr) bleiben gleich, bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Aufgrund der größeren Halle sind nun auch wieder Karten erhältlich. Einztrittskarten gibt es allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, in Nördlingen bei den Rieser Nachrichten (Telefon 09081 / 83216) sowie online unter www.eventim.de.

Harry G gastiert in Nördlingen mit seinem Programm „Hoamboy“. Der Titel ist mehr als nur ein Wortspiel, er ist eine exakte Beschreibung seiner Person: auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der mit großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht, die es wert sind, auf der Bühne besprochen zu werden. Und das tut er auf ganz eigene und unnachahmliche Weise – grantig, süffisant, zynisch oder einfach ganz still betrachtend. „Hoamboy“ ist Harry Gs drittes Bühnenprogramm.