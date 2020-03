Großalarm für die Feuerwehr Bopfingen

Am Dienstag ist die Abteilung Bopfingen um 8.40 Uhr zu einem Melderalarm zu Firma Henkel in der Kirchheimer Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde durch Betriebsangehörige mitgeteilt, dass an einer Produktionsmaschine ein Feuer ausgebrochen sei.

Beim Erkunden der Lage wurde festgestellt, dass sich das Feuer an der Maschine schnell ausbreitete und sich der entsprechende Brandabschnitt schnell mit dichtem Rauch füllte. Für die Gesamtwehr Bopfingen wurde Vollalarm ausgelöst. Es wurde sofort ein umfassender Löschangriff mit massiven Wassereinsatz aufgebaut. Somit konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Auch die starke Rauchentwicklung wurde somit schnell reduziert.

Die Feuerwehr Bopfingen war mit 15 Fahrzeugen und 88 Einsatzkräften vor Ort, das DRK und die Polizei mit weiteren sechs Kräften, sodass insgesamt 94 Kräfte eingesetzt waren.

Bereits um 9.21 Uhr konnte „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Die ersten Einsatzkräfte wurden um 9.42 Uhr aus dem Einsatz gezogen und um 11 Uhr wurde der Einsatz beendet.