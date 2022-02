„Griechischer Wein“ im Stadtgarten: Udo Jürgens ist nächstes Highlight in Bopfingen

„Merci Udo - Eine Hommage an Udo Jürgens“ wird neben Nico Santos und SWR1 Pop & Poesie das dritte musikalische Highlight in Bopfingen und vervollständigt somit die Konzertwoche im Juli im Stadtgarten.

Die Show wird von Peter Wölke und seiner Band, sowie internationalen Musicalstars live präsentiert. Mit seinen großen Hits und Evergreens hat Udo Jürgens Generationen von Menschen begeistert. Im Stadtgarten lässt man seine große Karriere noch einmal Revue passieren. Wer kennt seine Hits nicht? Mit „Merci Cherie“, „Ich war noch niemals in New York“, „Mit 66 Jahren“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Mitten im Leben“, „Traumtänzer“ und vielen anderen Schlagern und Chansons holen die Sänger seine Lieder auf die Bühne zurück.

Das Repertoire von Udo Jürgens umfasst ein Spektrum an vielseitigen Melodien, Balladen und Popsongs – bis hin zu heißen Calypso-Rhythmen. Besucher dürfen sich auf bekannte Evergreens wie „Ich weiß was ich will”, „Aber bitte mit Sahne”, „Zeig mir den Platz an der Sonne”, „Jeder so wie er mag”, „Matilda” und viele weitere unvergessene Hits freuen.

Die Künstler wollen das Publikum von der ersten Sekunde an verzaubern. Sie versprühen glamouröse Gala-Stimmung und begeistern das Publikum mit ihren einzigartigen Stimmen. Peter Wölke – der musikalische Leiter der Show „Merci Udo“ – führt als Moderator durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch Fakten und Eckdaten einen Einblick in das Leben des großen Entertainers Udo Jürgens.

Im Laufe des Abends erleben die Zuschauer mehrere Instrumental-Soli der Band-Mitglieder. Da darf auch ein Schlagzeug-Solo nicht fehlen. Ein stimmungsvolles Licht-Konzept und spektakuläre Hintergründe – projiziert durch neueste Videotechnik – bringen zu jedem Song die richtige Atmosphäre auf die Bühne.

Der Ticketvorverkauf startet ab Dienstag, 15. Februar. Tickets sind für 25 Euro im Rathaus Bopfingen, Kleine Schusterwerkstatt, im TUI Reisebüro sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Online erhält man die Tickets unter www.events-am-ipf.de. Es fallen zusätzliche Vorverkaufsgebühren an.