Nachdem die Kirchen immer noch geschlossen sind, werden in der katholischen Seelsorgeeinheit Ipf für Christi Himmelfahrt zwei Gottesdienste im Freien eingeplant. Die Gottesdienste im Freien finden am Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt), um 9.30 Uhr in Unterriffingen am Feldkreuz Knaus und um 10.30 Uhr in Kerkingen an der Aussegnungshalle statt. Das teilt das katholische Pfarramt Sankt Joseph in einer Pressemitteilung mit.