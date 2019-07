Mit Sonderführungen zu den verschiedensten Themen will das Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein den Besuchern die Geschichte des Schlosses Baldern sowie die dazugehörenden Geschichtchen nahebringen. So hat sich die neueste Sonderführung „Hexen, Tod und Teufel“ mit dem mystischen und düsteren Thema Glaube und Aberglaube befasst.

In der kurzweiligen und sehr interessanten Führung erfuhren die Besucher allerhand zu diesem Thema. Dabei waren die Zuständigkeiten der beiden Schlossführer klar aufgeteilt. Während die rheinische Frohnatur Sonja Heinen für die mystischen Geschichten rund um die Themen Glaube, Aberglaube und deren Querverbindungen zum Schloss Balden und der Fürstenfamilie Oettingen-Baldern zuständig war, lieferte der Rieser Johannes Hafner den Besuchern die dazugehörenden harten Zahlen, Daten und Fakten – ohne dabei zu langweilen.

Eloquent und mit viel Humor wurde die Zeit- und Kirchengeschichte mit der Geschichte von Schloss Baldern kombiniert. Beginnend mit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1153, über den Neubau der Schlosskapelle im 14. Jahrhundert, dem weltweit existierenden Drachenkult oder den Hexenprozessen und der Gerichtsbarkeit – abwechselnd oder in witzigen Dialogen erfuhren die Teilnehmer allerhand zu den verschiedenen Themenbereichen.

Dabei gab sich Sonja Heinen als wahrscheinlich größter Fan des letzten Fürsten des Hauses Oettingen-Baldern, Franz-Wilhelm zu erkennen. Als Domprobst zu Köln machte er sein Haus durch die Rettung des Domschatzes und des Drei-Könige-Schreins im Dreißigjährigen Krieg für die Deutsche und Kölner Stadtgeschichte unsterblich. Klar, dass sie nicht müde wurde die Besucher regelmäßig auf diese bedeutende Verbindung hinzuweisen.

Sie wusste aber auch einige weitere Geschichten zu erzählen: Die in Paris erfundene „Toilette to go“ für die edlen Damen war Thema. Sie berichtete weshalb das Donnerkraut oder Hauswurz als Blitzableiter des Mittelalters in jedem Haus seinen Platz hatte. Und wies darauf hin, dass fast jede Kirche, Burg oder öffentliches Gebäude von drachenköpfigen Wasserspeiern geziert wird.

Natürlich durften auch die 17 Schlossgespenster nicht fehlen. Während von dreien der Gespenster sogar noch Bilder vorhanden sind, fehlt vom, von den Geistern bewachten, unter anderem aus dem Feigenblatt Evas oder einem Engelsflüge bestehenden Schlossschatz jede Spur. Letzter Programmpunkt war der Bauplan der Welt und der Zeit, der im Fürstensaal hängt, sowie der Panoramablick über die Region.