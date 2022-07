Glasflasche gegen die Zähne geschlagen

Eine Glasflasche gegen die Zähne hat sich ein Beifahrer bei einem Auffahrunfall geschlagen. Dazu kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Aalener Straße auf Höhe einer Tankstelle. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Ein 29-jähriger Autofahrer war durch Fußgänger abgelenkt und fuhr daher auf einen verkehrsbedingt haltenden, 24-jährigen Opel-Fahrer. Dieser wurde wiederum auf einen stehenden Kastenwagen geschoben. Der Beifahrer des mittleren Fahrzeuges verletzte sich hierbei leicht durch die Glasflasche. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.