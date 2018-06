Gisela Knobloch übergibt den Führungsstab

Nach zehn Jahren als Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Bopfingen präsentierte Gisela Knobloch gleich selbst ihren möglichen Nachfolger für dieses Amt. Knobloch wollte auf eigenen Wunsch den Vorsitz in neue, tatkräftige Hände übergeben. „Ich bin seit 2002 als Vorsitzende für den CDU-Stadtverband Bopfingen aktiv tätig. Ich dachte mir, es wäre nun auch mal die Zeit gekommen, über einen geeigneten Nachfolger für mich nachzudenken.“ Deshalb freue sie sich außerordentlich über die Zusage und Bereitschaft von Thomas Trautwein, bei den anstehenden Wahlen für das Amt des Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes kandidieren zu wollen, so Knobloch, die im Rahmen der Hauptversammlung auch für ihre langjährige Arbeit mit der Verdienstnadel des CDU-Kreisverbandes geehrt wurde.

Trautwein ist kein Unbekannter in Bopfingen. Der gebürtige Flochberger ist Mitglied im Gemeinderat von Bopfingen und engagiert sich als ehrenamtlicher Vorsitzender in einigen weiteren Vereinen und Organisationen. Der 45-Jährige möchte in der Tradition von Gisela Knobloch weitermachen und trotzdem auch eigene, neue Akzente in der politischen Arbeit des Stadtverbandes setzen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes Bopfingen. Ich wünsche mir dabei eine Menge konstruktiver Diskussionen und Beiträge, die das politische Umfeld unserer Stadt beleben“, sagte Trautwein, der sich als einziger Kandidat für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stellte. Mit 20 Ja-Stimmen und einer ungültigen Stimme wählten die Mitglieder Trautwein in sein neues Amt.

Eine Änderung gab es in der Anzahl der Stellvertreter von Trautwein. Neben den beiden wiedergewählten Michael Hersacher und Michael Wahl rückte auch Dr. Berthold Herdeg als zweiter Vorsitzender in die Vorstandschaft des Stadtverbandes mit auf. „Mein erstes Ziel war es, die Arbeit im Stadtverband auf breitere Schultern zu stellen. Dies ist mir erfreulicherweise gelungen“, meinte Trautwein. Weiter haben die Mitglieder Werner Gentner als Schatzmeister und Peter Trautwein als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Josef Hettler löst Oskar Schmid neben Berthold Häußler als Kassenprüfer ab. Eugen Abele, Andreas Hahn, Dieter Kiem, Gisela Knobloch, Anton Kohler und Anton Schönherr sind die neuen und alten Beisitzer im Stadtverband.

Eberhard Graf wurde im Rahmen der Hauptversammlung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen seine Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. Als Gastredner auf der Hauptversammlung wurden der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack begrüßt. Beide sprachen in ihren Reden über ihre Arbeit in der Bundes- und Landespolitik und gaben Einblicke und Informationen zum aktuellen politischen Geschehen. Dabei standen die Stärkung des ländlichen Raumes und die im nächsten Jahr anstehenden Bundestagswahlen im Mittelpunkt ihrer Ausführungen.