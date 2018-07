Neuer Präsident des Lions Club Ostalb-Ipf für das Jahr 2018 / 2019 ist Gerhard Mahler, der dem Club seit dessen Gründung im Jahr 1997 angehört. Zu den Aktivcitäten des Clubs gehören unter anderem zwei Vorschulen, die in einem der ärmsten Länder der Welt, in Mosambik, eingerichtet wurden. Dort werden aktuell 100 Kinder unterrichtet. Der Club will sich aber auch weiterhin in der Region engagieren und Präventionsprojekte an den Schulen unterstützen.