Weil ein 20-jähriger Fahrer sein Auto beim Parken nicht ausreichend abgesichert hatte, ist das Fahrzeug in einen Sperrmüllhaufen gerollt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Bopfinger Härtsfeldstraße. Der Sachschaden am Auto beträgt nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro.