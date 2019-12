Gelebte Städtepartnerschaft in der Vorweihnachtszeit

Immer in den letzten Monaten des Jahres sind die Vereine für Städtepartnerschaft in Bopfingen, Beaumont und Russi besonders aktiv. Nach dem Stadtfest in Russi im September und den Bopfinger Heimattagen im Oktober hat eine Bopfinger Delegation den Adventsmarkt in Beaumont besucht. Die Beaumontois wiederum sind zum Nikolausmarkt nach Bopfingen gekommen.

Vor kurzem fuhren fünf Personen morgens in der Früh nach Beaumont. Mit dabei war ein Transporter, gut gefüllt mit selbst gebastelter Weihnachtsdekoration (Tür- und Adventskränze), gespendetem, selbstgemachtem Weihnachtsgebäck und natürlich auch Bopfinger Bier.

Wie jedes Jahr wurden die deutschen Gäste in Beaumont herzlich empfangen. Am Samstag wurde der Verkaufsstand gemeinsam arrangiert. Bei dem lebhaften Verkauf ergaben sich viele schöne Gespräche und Begegnungen. Bereits am Vormittag war der Andrang sehr groß, sodass am Nachmittag das Allermeiste verkauft war. Ein gemütliches gemeinsames Abendessen mit den französischen Freunden rundete den Tag ab. Am Sonntag konnte die Bopfinger Abordnung dann zufrieden wieder zurückfahren.

Die Beaumontois verkauften unter anderem Austern. (Foto: privat)

Nur wenige Tage später waren die französischen Freunde zum Nikolausmarkt in Bopfingen. Im Gepäck hatten sie lauter gute Sachen wie Austern aus der Region der Insel Oléron, Champagner, Wein, Salami und die beliebten Käsesorten aus der Auvergne. Drei Tage lange konnten die Besucher des Nikolausmarktes diese Köstlichkeiten probieren und kaufen. Die Austern und der Champagner fanden reißenden Absatz und waren bereits am Sonntagmittag restlos ausverkauft. Lediglich ein wenig Käse blieb übrig.

An den Ständen fanden rege Unterhaltungen auf Deutsch und Französisch statt. So konnten auch die Beaumontois, nachdem Sie sich von ihren Gastgebern verabschiedet hatten, die Rückreise am Montag zwar müde aber erfreut wieder antreten.