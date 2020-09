Geistig fit: 103-Jährige durchschaut Betrugsmasche

Am Mittwochmittag hat eine 103-Jährige einen Anruf von einer Betrügerin erhalten, die sich als „Kriminalpolizistin" ausgegeben hat. Die geistig fitte Rentnerin durchschaute die Masche sofort und ließ sich in nichts verwickeln. Sie legte sofort auf und informierte die Polizei. Es gingen an diesem Tag weitere Meldungen dieser Art bei der Polizei Nördlingen ein. Es wird hier wiederholt gewarnt, sich auf solche Telefonate nicht einzulassen und auch keine persönlichen Daten bekannt zu geben.