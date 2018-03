Am Samstagnachmittag ist ein 62-Jähriger mit seinem Auto zwischen Bopfingen und Aufhausen in eine Leitplanke der B29 geprallt. Der Mann war in Richtung Aufhausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ist er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist unklar. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.