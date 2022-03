Gegen das Vergessen: Ostalb-Gymnasium organisiert Aktionen gegen Antisemitismus

Das Ostalb-Gymnasium Bopfingen positioniert sich mit verschiedenen außerschulischen Aktionen gegen Antisemitismus. Neben der Auseinandersetzung in den Fächern Geschichte, Religion und Ethik haben in den vergangenen Wochen diverse Veranstaltungen stattgefunden, die die Jugendlichen der Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie der Kursstufe 1 zu einer lebendigen Erinnerungskultur bewegen sollten.

Besonders intensiv setzte sich die Jahrgangsstufe 9 mit der Geschichte auseinander, initiiert durch die Lehrkräfte Matthias Müller und Jennifer Mailänder. Die Bopfinger Stadtarchivarin Johanna Fuchs informierte die Jugendlichen über das Leben der jüdischen Religionsgemeinschaft in Bopfingen-Oberdorf. In der ehemaligen Synagoge Oberdorf gab die Archivarin Einblicke in das Leben der einst größten jüdischen Gemeinde Ostwürttembergs von ihrer Gründung bis zu ihrem gewaltsamen Ende während des Nationalsozialismus.

Die Schicksale Oberdorfer Juden bewegten die Jugendlichen. Ebenso zog die eindrucksvolle Schilderung der Besitzrecherche der 1990 zufällig gefundenen Familienbibel eines im Holocaust ermordeten Bopfinger Ehepaares die Zuhörerschaft in ihren Bann. Erst 2017 konnte das Geheimnis um die Besitzer gelöst werden. Die Bibel wurde an die noch lebenden Familienangehörigen in New York übergeben.

Die Kursstufe 1 erhielt einen anderen Zugang zum Holocaust während des Nationalsozialismus. Mit den Lehrkräften Hendrik Kamin und Jonas Lieberknecht fuhren sie zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. Vor Ort erhielten die Jugendlichen eine knapp dreistündige Führung. Für die meisten von ihnen eine beeindruckende und zugleich bedrückende Erfahrung.

Im Übrigen hat das Gymnasium eine umfangreiche private Spende religiöser Gegenstände des Judentums für den Unterricht erhalten. Religionslehrerin Nathalie Baßler pflegt durch ihre Tätigkeit im Verein der ehemaligen Synagoge Oberdorf Kontakt zu der früher in Bopfingen wohnhaften Familie Noymer (Neumetzger), die nach der der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 nach Amerika auswanderte. Den Enkeln der Familie ist es ein Bedürfnis, den Kontakt nach Bopfingen aufrecht zu erhalten und mit ihrer Spende zur Akzeptanz der jüdischen Religion zu motivieren.