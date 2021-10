Gedenkfeier für verstorbenen Jungen aus Bopfingen

An Allerheiligen, 1. November, möchten die Stadt Bopfingen sowie die Kirchengemeinden dem zu Tode gequälten kleinen Jungen gedenken. Das Kind lebte mit seiner Familie und dem Lebensgefährten der Mutter, dem mutmaßlichen Täter, im Teilort Aufhausen. Daher soll hier auf dem Dorfplatz um 17 Uhr eine Gedenkfeier stattfinden.

Man werde mit „diesem sehr traurigen Thema“ in der Zeitung und den sozialen Netzwerken konfrontiert. Gerade im Internet werde viel diskutiert, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. Die Bevölkerung sei sehr betroffen und würde ein Ventil benötigen. Das erkenne man auch daran, dass Menschen vor dem Haus der Familie Blumen niederlegen würden.

Aus diesem Grund hat sich Bühler mit dem Aufhausener Ortsvorsteher Helmut Stuber und den Kirchengemeinden abgestimmt, um an Allerheiligen eine kleine Andacht um 17 Uhr auf dem Dorfplatz des Teilortes abzuhalten. Man wolle einen Moment in gemeinschaftlicher Geschlossenheit begehen, so Bühler, der die Teilnehmer darum bittet, Kerzen mitzubringen.

Am vergangenen Montag war bekannt geworden, dass ein 23 Monate alter Junge bereits am Donnerstagabend im Aalener Krankenhaus verstorben sei. Der behandelnde Arzt hatte schwere Misshandlungen an dem Kind festgestellt und daraufhin die Polizei informiert. Derzeit sitzt der Lebensgefährte der Mutter in Untersuchungshaft. Er gilt als dringend tatverdächtig, das Kleinkind zu Tode gequält zu haben.