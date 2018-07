Geburtstag: Kapelle bläst den Festgästen den Marsch

Arbeit gibt es momentan in Bopfingen mehr als genug. Nicht nur, dass die Stadtkapelle Bopfingen am kommenden Wochenende, 20. bis 22. Mai, ausgiebig ihr 125-jähriges Jubiläum feiert. Ein Co-Geburtstagskind möchte da gerne auch mitfeiern. Das 30. Kreisverbandsmusikfest Ostalb findet in diesem Jahr ebenfalls in Bopfingen statt. Was liegt da also näher, als die beiden Großveranstaltungen zusammenzulegen.

Damit auch ja alles wie am Schnürchen klappt, braucht es motivierte Musiker und über 70 freiwillige Helfer, die wissen, wo es langgeht. Eine ausführliche Einweisung in die verschiedenen Aufgaben sollte den Helfern die nötige Sicherheit und Souveränität bringen.

Für das einheitliche Aussehen sorgen die von der Firma Möbel Mahler aus Bopfingen gespendeten Helfer-T-Shirts. Nach der Einweisung sprach der Vereinsvorsitzende der Stadtkapelle Bopfingen, Hermann Bayer, mit einem Satz aus, was er vom Veranstaltungswochenende erwartet: „Ich bin mir zu hundert Prozent sicher: Das wird ein geiles Fest.“

Sternmarsch eröffnet Fest

Bereits am Freitag, 20. Mai, beginnt um 19 Uhr das gemeinsame Festprogramm mit einem großen Sternmarsch befreundeter Musikvereine aus der Nachbarschaft Bopfingens in Richtung Sechtaplatz.

Mit einem Böhmischen Abend mit den Hergolshäuser Musikanten gehen die Feierlichkeiten am Samstag um 20 Uhr weiter. Der Sonntag, 22. Mai, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr und einem anschließenden Frühschoppen mit dem Kreisseniorenblasorchester Ostalb.

Die beiden absoluten Höhepunkte werden zum einen, um 13 Uhr, der musikalische Beitrag des Gemeinschaftschors mit mehr als 2500 Musikerinnen und Musikern sein, und zum anderem ein großer Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch. Für die anschließende Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Baldern.