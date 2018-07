Gastgeber geben Vollgas

Beim Pfingstrennen des MSC „Ipf“ Bopfingen sind so viele Nachwuchsfahrer des MSC auf dem Treppchen gestanden wie seit Jahren nicht mehr. Der Pfingstsonntag bedeutete den Auftakt zur Süddeutschen ADAC-Kart-Meisterschaft.

In zwölf Rennen wurden die ersten Punkte in der ADAC-Serie auf der Breitwangbahn vergeben. Und gleich im ersten Rennen traten drei Fahrer des MSC „Ipf“ zum Rennen an. Der Vorsitzende des Vereins, Peter Altrichter, selbst setzte sich ins Kartsteuer und fuhr in der Klasse KF 2 mit, unterstützt von Klaus Graumann und Dominik Brandt, der den Sieg in der Tageswertung errang. Peter Altrichter landete in der Tageswertung hinter dem Oberkochener Guiseppe Carletti auf Rang fünf, Klaus Graumann auf dem sechsten Platz.

Die Getriebe-Klasse wurde von den Fahrern aus Nordbayern dominiert. Doch auch die Ostälbler drückten dem Rennen ihren Stempel auf. Andreas Scherer aus Westhausen und Tobias Möhring aus Oberkochen kämpften in 19 Runden um die Plätze. Scherer kam im ersten Lauf auf Platz drei ins Ziel, Möhring wurde Vierter. Im zweiten Lauf mischte sich Möhring zwischen die beiden Nordbayern und holte sich den zweiten Platz. In der Tageswertung bedeutete dies, dass er mit dem dritten Platz aufs Treppchen kam. Andreas Scherer belegte auch im zweiten Lauf den vierten Platz.

Die Klasse KF 3 dominierte der amtierende Deutsche ADAC-Meister Hubertus Carlos Vier aus den Reihen des MSC. Er setzte sich schnell von seinen Konkurrenten Hannes Janker und Maurice Geschwind ab. Mit der vollen Punktzahl erreichte er das Ziel und durfte sich von seinen Vereinsfreunden gebührend feiern lassen.

Auch bei den Junioren war der MSC „Ipf“ mit einem starken Team vertreten. Nadja Hauber und Stefan Abt hielten hier die Fahne der Bopfinger hoch. Mit Stefan Abt als Sieger und Nadja Hauber als Zweitplatzierte feierten die Gastgeber in dieser Klasse sogar einen Doppelerfolg.

Die Bambini standen ganz im Zeichen des Bambergers Max Schröder, der mit seinem Doppelsieg Bastian Kotroba und Philipp Belgraver auf die Plätze verwies. Klar war auch alles in der World-Formula-Klasse. Wie schon oft dominierte Julian Fuchs aus Öhringen die Rennen vor Mario Abbate und Justin Häußermann, der mit eigenem Fanclub angereist war. Julia Herzog war die unangefochtene Siegerin der Klasse World Formula light. Die IAME-Klasse wurde ebenfalls von Fahrern des ADAC Nordbayern angeführt.

Auf dem Bild sind die erfolgreichen Bopfinger Kartfahrer (von links): Dominik Brandt, Stefan Abt, Nadja Hauber, Hubertus Carlos Vier und Peter Altrichter.