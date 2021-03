Gartenhütte auf Sportanlage ausgebrannt

Am Freitag gegen 23.30 Uhr ist der Nördlinger Polizei ein Brand einer noch im Bau befindlichen Gartenhütte auf dem Gelände einer Sportanlage in Deiningen gemeldet worden. Die Hütte, die kurz vor der Fertigstellung stand, geriet aus unbekannter Ursache in Brand. Der Schaden beträgt geschätzt insgesamt etwa 3000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand vor Ort. Zeugen sind nicht bekannt. Eventuelle Zeugen, die zur Brandursache Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. Die Feuerwehren aus Deiningen, Fessenheim und Alerheim waren mit 50 Mann im Einsatz. Die Hütte brannte vollständig ab.