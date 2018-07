Am Freitag ist gegen 18 Uhr eine in einem schwer zugänglichen Waldstück gelegene Gartenhütte am Kirchheimer Bergle aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Dieser konnte durch die Feuerwehr Bopfingen, welche mit 11 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, schnell gelöscht werden. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.