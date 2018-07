Gegen 11 Uhr am Montagvormittag hat eine Zeugin den Rettungsdiensten den Brand einer Gartenhütte entlang der Bahnlinie unterhalb der Burgruine Flochberg gemeldet. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der Besitzer der Hütte am Morgen in einem Feuerkorb Feuer gemacht, wobei die Hütte womöglich durch Funkenflug in Brand gesetzt wurde. Die Gartenhütte brannte vollständig ab, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.