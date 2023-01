Fünfjähriger verschwunden: Polizeihubschrauber, Hundestaffel und Drohne im Einsatz

Ein Fünfjähriger hat am Donnerstag einen großen Polizeinsatz ausgelöst. Der Junge war beim Spielen mit einem gleichaltrigen Freund auf einem spurlos verschwunden. Gegen 15 Uhr meldete sich eine verzweifelte Mutter bei der Polizei. Diese leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus; man suchte mit einem Polizeihubschrauber, einer Drohne sowie einer Diensthundestaffel nach dem Jungen. Gegen 16.50 Uhr fanden Polizisten den Jungen am Bahnhof in Aalen, nachdem dieser allein mit dem Zug von Nördlingen nach Aalen gefahren ist. Die Mutter war überglücklich und erleichtert, als sie ihren Sohn wieder bei sich hatte.